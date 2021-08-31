Предстоящие на 8 февраля мероприятия
17:48, Февраль 07, 2022
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- 17:49 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-02-22
- 17:48 Азиатские индексы - 07-02-22
- 17:48 Предстоящие на 8 февраля мероприятия
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- 17:31 Глава комиссии НС по правам человека призвала ОБСЕ оказать давление на Азербайджан
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- 16:47 СМИ: парламент Ирака отложил избрание президента из-за отсутствия кворума
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- 16:24 Главы МИД Австрии, Словакии и Чехии прибыли в Донбасс
- 16:12 Ваграм Думанян и министр науки, исследований и технологий Ирана обсудили вопросы сотрудничества посредством видеосвязи
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- 15:30 В ФРГ допустили встречу советников "нормандской четверки" на этой неделе
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- 15:07 Эммануэль Макрон поблагодарил дипломатов и военных, вовлеченных в дело возвращения армянских пленных на родину
- 15:05 В Кремле назвали темы переговоров Путина и Макрона
- 15:00 В Армении ожидается переменная погода
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