Главы МИД Австрии, Словакии и Чехии прибыли в Донбасс
16:24, 7 Февраль, 2022
Министр иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии Александер Шалленберг, Иван Корчок и Ян Липавский находятся в подконтрольной Киеву части Луганской области. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник на брифинге сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Мои коллеги из Австрии, Словакии и Чехии вместе сейчас находятся в Станице Луганской (населенный пункт на линии соприкосновения в Луганской области - прим. ТАСС)", - проинформировал министр ".
Кулеба добавил, что во вторник все трое министров прибудут в Киев.
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