Ваграм Думанян и министр науки, исследований и технологий Ирана обсудили вопросы сотрудничества посредством видеосвязи

7 февраля министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян по видеосвязи провел беседу с министром науки, исследований и технологий Исламской Республики Иран Мохаммадом Али Золфиголом.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве ОНКС Армении, приветствуя иранского коллегу, Ваграм Думанян выразил надежду, что следующая встреча двух министров будет не в онлайн формате.

Министр отметил, что через два дня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, это хорошая возможность поднять существующее сотрудничество на более высокий уровень.

«Приятно иметь развитые и близкие отношения с дружелюбным, братским соседом. Я знаком с достижениями иранских студентов, в частности, с их успехами на мировых соревнованиях по программированию. В связи с этим хотелось бы иметь связи со студентами дружественного Ирана и предложить рассмотреть возможность сотрудничества между студенческими командами в рамках престижного Международного студенческого соревнования по программированию (ICPC). Мы ценим достижения иранских ученых, возможность сотрудничества с НИИ фундаментальных наук и установления новых связей в области математики и химии», - сказал Ваграм Думанян, предложив стимулировать сотрудничество и на уровне школ в рамках проведения совместных летних лагерей и обучения языкам.

Министр науки, исследований и технологий Исламской Республики Иран Мохаммад Али Золфигол выразил удовлетворение научным, социальным и культурным сотрудничеством между двумя странами. Он сообщил, что в Иране действуют 44 университета, которые занимают достаточно высокие позоции в мире, есть много технопарков и наукоемких компаний.

По словам иранского министра, профессора и ученые иранских вузов могут сотрудничать с армянскими вузами в различных областях. Он выразил готовность использовать научный и человеческий потенциал Армении.

«Мы протягиваем Армении дружескую, братскую руку и готовы тесно сотрудничать в сфере науки и техники, использовать потенциал инноваций, реализуя все конструктивные предложения», - сказал Мухаммед Али Золфигол.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с созданием совместных технопарков, подготовкой соответствующих специалистов, обмена студентами, взаимным признанием дипломов вузов и организацией взаимных визитов.