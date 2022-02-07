Несколько тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа из-за аварии

Около 3,4 тысячи абонентов в Тбилиси остались без природного газа из-за повреждения газопровода, как передает Арменпресс, об этом сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy.

По информации пресс-службы компании, причиной аварийного отключения природного газа стали несогласованные работы одной из компаний в районе Дидубе, во время которых был поврежден газопровод.

Из-за аварии без газа в центре столицы остались жители улицы Марджанишвили, проспекта Агмашенебели и прилегающих к нему улиц. Кроме того, газ отключен расположенным в этом районе коммерческим объектам, школам, вузам, медучреждениям, аптекам, банкам.

Отключение коснулось Национального музыкального центра Грузии, Театра киноактера им. М. Туманишвили, Фонда развития грузинского кино, а также министерства образования и объектов министерства обороны Грузии.

Подача газа населению возобновится сегодня с 13:00 часов поэтапно и полностью будет восстановлена к концу дня.