Встреча "нормандской четверки" на уровне советников может состояться на этой неделе. Как передает Арменпресс, об этом сообщила официальный представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффманн.

"Подготовка еще идет, есть указания на то, что она состоится еще на этой неделе", - сказала Хоффманн, отвечая в понедельник на вопрос "Интерфакса".

Она подчеркнула, что речь идет о встрече на уровне советников лидеров стран.

В "нормандскую четверку" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.