7 февраля президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ об освобождении Лусине Караханян с должности министра образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах, согласно собственному заявлению.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе президента Арцаха, министром ОНКС Республики Арцах назначена Анаит Акопян.

Другим указом главы государства Лусине Караханян назначена советником президента Республики Арцах.