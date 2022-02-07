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Министром ОНКС Республики Арцах назначена Анаит Акопян

Министром ОНКС Республики Арцах назначена Анаит Акопян

7 февраля президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ об освобождении Лусине Караханян с должности министра образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах, согласно собственному заявлению.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе президента Арцаха, министром ОНКС Республики Арцах назначена Анаит Акопян.

Другим указом главы государства Лусине Караханян назначена советником президента Республики Арцах.


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