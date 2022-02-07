В Армении ожидается переменная погода

Во второй половине дня 7, 8, 9, 11 и 12 февраля на всей территории республики осадков не ожидается. Осадки в большинстве районов и в Ереване будут 10 февраля, в некоторых районах и в ночь на 11 февраля.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА сообщает, что с 7 по 9 февраля температура воздуха постепенно повысится на 6 - 8 градусов, днем 10-го так же понизится.

Ветер юго-западный, с порывами 2-5 м/с. С 8 по 10 февраля в отдельных районах ожидается усиление ветра до 18-23 м/с.

7 и 8 февраля в Арцахе осадков не ожидается.