Прокуратура Испании закроет одно из расследований в отношении Хуана Карлоса I

Прокуратура Испании завершит одно из расследований, связанных с деятельностью Хуана Карлоса I, отрекшегося от престола в 2014 году. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник радиостанция Cope.

По ее информации, прокурор Алехандро Лусон уже подготовил распоряжение, в котором говорится о завершении следственных действий в отношении предполагаемого счета экс-главы государства на острове Джерси. В документе говорится, что отсутствуют основания, "которые позволяют направить уголовное порицание против Хуана Карлоса". В этой связи прокурор выступает за "закрытие следственного производства".

В 2020 году СМИ сообщали, что прокуратура Испании расследует возможное существование миллионных фондов на острове Джерси, которые могут быть связаны с почетным королем и которые могли быть скрыты от испанских налоговых властей.

84-летний экс-глава государства оказался в эпицентре крупного скандала. Хотя Хуану Карлосу I не предъявлено никаких обвинений в Испании, в стране ведется несколько расследований, которые имеют отношение к его деятельности. 3 августа 2020 года стало официально известно о том, что почетный монарх сообщил своему сыну, королю Филиппу VI о решении покинуть страну. С тех пор он находится в ОАЭ.