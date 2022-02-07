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Пекин-2022: голландская конькобежка Ирен Вюст завоевала свою 7-ю награду Олимпийских игр

Пекин-2022: голландская конькобежка Ирен Вюст завоевала свою 7-ю награду Олимпийских игр

Нидерландская конькобежка Ирен Вюст на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине завоевала свою 7-ю награду.

Как передает «Арменпресс», Ирен Вьюст первой пересекла финишную черту забега в 1 500 метрах и стала золотым призером, второй была Михо Такаги из Японии, тройку замыкает другой представитель Нидерландов Антуанетта де Йонг.

Ирен Вюст установила новый рекорд Олимпийских игр, преодолев дистанцию в 1 500 метров с результатом 1 минуту 53,28.

Ирен Вюст была чемпионкой Олимпийских игр и в 2006, 2010, 2014, 2018 годах.


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