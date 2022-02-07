4 из 8 военнопленных, возвращенных на родину, из Ширакской области

Четверо из восьми военнопленных, возвращенных на родину 7 февраля, из Ширакской области. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала губернатор Ширака Назели Багдасарян.

«Восемь наших пленных соотечественников возвращены в Армению. Самолет только что приземлился. В ближайшее время ребята пройдут медицинское обследование, я буду на связи с членами их семей. Четверо ребят из Ширакской области: Саргис Тарзян, Гурген Галоян, Григор Кюрегян и Вагаршак Малоян».

Губернатор поблагодарила президента Франции Эммануэля Макрона, президента Европейского совета Шарля Мишеля, а также власти Армении и международных партнеров за активное содействие в деле возвращения пленных.