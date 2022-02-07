Не менее 20 человек погибли в результате схода лавины в Афганистане
Как минимум 20 человек оказались погребены заживо в результате схода лавины в Афганистане. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник афганское агентство Bakhtar со ссылкой на представителей местных органов власти.
Инцидент произошел в районе Дангам. На месте происшествия идут поисково-спасательные работы.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 14:01 Не менее 20 человек погибли в результате схода лавины в Афганистане
- 13:58 В МИД рассказали о стратегическом диалоге с США
- 13:47 В Москве будут представлены лучшие армянские вина
- 13:41 МИД заявил о проработке визита министра иностранных дел Британии в Россию
- 13:31 Авиакомпания «Wizz Air Abu Dhabi» начала полеты по маршруту Абу-Даби-Ереван-Абу- Даби
- 13:25 8 армянских военнопленных вернулись на родину
- 13:20 Армия Израиля сообщила о переносе на неопределенный срок совместных с США учений по ПРО
- 13:05 В ДНР сообщили о прибытии польских наемников в Донбасс
- 13:00 В Армении действует «BAJ Unicorn Academy», где готовят высококвалифицированных инженеров-механиков
- 12:45 Цена газа в Европе снизилась почти до $900 за 1 тыс. кубометров
- 12:36 Названы имена кандидатов на посты вице-мэров Еревана
- 12:10 В Индии разрешили экстренное использование "Спутника Лайт"
- 12:06 СМИ: Toshiba разделят на две компании
- 11:36 Постпред США при ООН обвинила Китай в попытках отвлечь внимание от проблемы уйгуров
- 11:34 Юный пианист Армен Пучинян на международном конкурсе удостоился второго приза
- 11:28 В Арцахе подтверждено 45 новых случаев заболевания COVID-19
- 11:09 В Армении за прошедший день подтвержден 1 631 случай заболевания COVID-19
- 11:07 Завершился ознакомительный визит болгарской делегации в Армению
- 11:00 Пекин-2022: канадские хоккеистки отказались от матча с россиянками, требуя, чтобы соперницы были в масках
- 10:44 Байден провел еще один телефонный разговор с Макроном
- 10:29 Пекин-2022: команда России по фигурному катанию - золотой призер Олимпийских игр
- 10:22 В Армении полную вакцинацию от COVID-19 прошли 858 981 человек
- 10:06 “Новая книга” - 2/22: Агата Кристи, Джозефина Кокрейн, Илон Маск
- 09:48 Байден заявил Беннету о своем намерении посетить Израиль позднее в этом году
- 09:44 Перевал Варденяц труднопроходим для легковых автомобилей
21:56, 31.01.2022
1359 просмотров Названы необычные симптомы "омикрона", остающиеся после выздоровления
15:44, 04.02.2022
1244 просмотров Скончался композитор Артур Григорян
22:06, 03.02.2022
1043 просмотров МИД Армении отреагировал на заявления Байрамова
21:25, 03.02.2022
1034 просмотров Российский сенатор назвал поставки Турцией оружия Украине провокацией
16:18, 04.02.2022
960 просмотров Армения и Великобритания в ближайшее время подпишут Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве