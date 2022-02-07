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Не менее 20 человек погибли в результате схода лавины в Афганистане

Не менее 20 человек погибли в результате схода лавины в Афганистане

Как минимум 20 человек оказались погребены заживо в результате схода лавины в Афганистане. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник афганское агентство Bakhtar со ссылкой на представителей местных органов власти.

Инцидент произошел в районе Дангам. На месте происшествия идут поисково-спасательные работы.


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