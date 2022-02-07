Не менее 20 человек погибли в результате схода лавины в Афганистане

Как минимум 20 человек оказались погребены заживо в результате схода лавины в Афганистане. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник афганское агентство Bakhtar со ссылкой на представителей местных органов власти.

Инцидент произошел в районе Дангам. На месте происшествия идут поисково-спасательные работы.