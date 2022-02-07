В МИД рассказали о стратегическом диалоге с США

Понимания о графике новых встреч в рамках стратегического диалога с США на данный момент нет. Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Дальнейший диалог с американцами по стратстабильности в немалой степени будет зависеть от того, как будут решаться вопросы, связанные с гарантиями безопасности. На данный момент понимания относительно графика новых встреч в рамках стратдиалога не достигнуто", - констатировал дипломат.