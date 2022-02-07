МИД заявил о проработке визита министра иностранных дел Британии в Россию

Возможность визита главы МИД Великобритании в Москву 10 февраля прорабатывается. Как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости в МИД РФ.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что глава британского МИД Лиз Трасс отправится с визитом в РФ в четверг.

"Прорабатывается", - заявили агентству во внешнеполитическом ведомстве РФ, отвечая на вопрос о возможном визите главы МИД Великобритании.