 Авиакомпания «Wizz Air Abu Dhabi» начала полеты по маршруту Абу-Даби-Ереван-Абу- Даби

7 февраля 2022 года состоялся первый рейс авиакомпании «Wizz Air Abu Dhabi» по маршруту Абу-Даби-Ереван-Абу-Даби.

Как сообщили «Арменпресс» в ЗАО «Международные аэропорты Армении», рейсы будут выполняться с регулярностью два раза в неделю, каждый понедельник и пятницу.