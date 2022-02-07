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 Авиакомпания «Wizz Air Abu Dhabi» начала полеты по маршруту Абу-Даби-Ереван-Абу- Даби

 Авиакомпания «Wizz Air Abu Dhabi» начала полеты по маршруту Абу-Даби-Ереван-Абу- Даби

7 февраля 2022 года состоялся первый рейс авиакомпании «Wizz Air Abu Dhabi» по маршруту Абу-Даби-Ереван-Абу-Даби.

Как сообщили «Арменпресс» в ЗАО «Международные аэропорты Армении», рейсы будут выполняться с регулярностью два раза в неделю, каждый понедельник и пятницу.


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