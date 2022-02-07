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8 армянских военнопленных вернулись на родину

8 армянских военнопленных вернулись на родину

В результате дистанционной встречи, состоявшейся 4 февраля при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля, 8 армянских военнопленных вернулись на родину. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян. Возвращены:

Тарзян Саргис, Балаян Вардгес, Петросян Армен, Бабаян Артур, Саркисян Амаяк, Галоян Гурген, Кюрегян Григор и Малоян Вагаршак.
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