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Армия Израиля сообщила о переносе на неопределенный срок совместных с США учений по ПРО

Армия Израиля сообщила о переносе на неопределенный срок совместных с США учений по ПРО

Армия обороны Израиля в понедельник сообщила о переносе на неопределенный срок запланированных на март 2022 года совместных с США масштабных учений по противоракетной обороне Juniper Cobra "по ряду соображений". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, соответствующее заявление распространила армейская пресс-служба.

"Совместные международные учения Juniper Cobra, которые должны были состояться при участии ВС Израиля и США в марте, были отложены по ряду соображений и будут проведены позднее, о чем будет объявлено дополнительно", - говорится в заявлении.


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