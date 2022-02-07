В ДНР сообщили о прибытии польских наемников в Донбасс

К линии соприкосновения в Донбассе переброшены украинские националисты и польские наемники, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Украинское командование не просто усиливает свою группировку возле ДНР, а формирует штурмовые группы из идеологически мотивированных националистов", - сказал журналистам в понедельник Басурин.

Он добавил, что разведкой получены сведения о "прибытии в зону проведения так называемой Операции объединенных сил ВСУ польских наемников", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По мнению командования ДНР, задачей польских наемников может быть проведение совместно с украинскими силами спецопераций "точечных диверсионно-террористических актов, направленных на выведение из строя объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и запугивание местного населения".