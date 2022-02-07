Российская однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" стала девятой, получившей в Индии разрешение на экстренное использование. Как передает Арменпресс, об этом сообщил министр здравоохранения Мансух Мандавия.

Накануне о регистрации этой вакцины в Индии объявил Российский фонд прямых инвестиций.

"Генеральный контролер лекарственных средств Индии предоставил разрешение на экстренное использование однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против COVID-19 в Индии. Это 9-я вакцина от COVID-19 в стране. Это еще больше укрепит коллективную борьбу нации с пандемией", - написал министр в Twitter.

Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 42,2 миллиона, выздоровели более 40 миллионов, умерли более 502 тысяч.

Ранее в Индии было одобрено применение отечественных вакцин Corbevax, Covaxin и ZyCoV-D, вакцины компании AstraZeneca под названием Covishield, российской вакцины "Спутник V", американской вакцины от компании Moderna и однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson`s.