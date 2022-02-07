Постпред США при ООН обвинила Китай в попытках отвлечь внимание от проблемы уйгуров

Китай попытался отвлечь внимание от проблемы уйгуров и других нацменьшинств в Синьцзян-Уйгурском районе КНР, выбрав лыжницу-уйгурку Динигээр Иламуцзян для зажжения Олимпийского огня на церемонии открытия Игр, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Этот выбор был "попыткой китайцев отвлечь нас от реальной проблемы, от того, что уйгуров пытают, что уйгуры являются жертвами нарушений прав человека", сказала она в эфире телеканала CNN.

Она добавила: "Важно, чтобы зрители, которые участвовали и были свидетелями этого, понимали, что это не отменяет того, что, как мы знаем, происходит на местах", отметив, что "мы ясно дали понять, что в Китае совершаются преступления против человечности".

Огонь Олимпиады на стадионе в Пекине на церемонии открытия Игр зажгли лыжники Динигээр Иламуцзян и Чжао Цзявэнь.

США последовательно обвиняют власти Китая в репрессиях и преследовании синьцзянских уйгуров, Вашингтон на основании этих утверждений даже ввел запрет на импорт товаров из Синьцзяна, заявив, что они производятся с использованием принудительного труда.

По причине нарушения прав человека в Синьцзяне США и их ближайшие союзники, такие, как Великобритания, Австралия и Канада, объявили пекинской Олимпиаде "дипломатический бойкот", не направив на открытие Игр делегаций из официальных представителей.