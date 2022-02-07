Юный пианист Армен Пучинян на международном конкурсе удостоился второго приза

Январь был отмечен победой участника программы развития талантов «Старт». Пианист Армен Пучинян с успехом участвовал в нескольких международных конкурсах.

Как передает «Арменпресс», юный пианист на Международном конкурсе имени Клары Шуман в Германии заслужил вторую премию. В конкурсе приняли участие около 379 пианистов из 34 стран мира. Их оценивало международное жюри, в составе которого были представители США, России, Италии, Великобритании и Китая.

Далее Армен Пучинян также принял участие в Глобальном телевизионном музыкальном конкурсе «CLASSICALIA», проводимом в Австрии. Конкурс состоит из 4-х этапов. Первые три проходят дистанционно, четвертый, заключительный этап пройдет на месте. В конкурсе приняли участие 286 пианистов, в полуфинал прошли лишь семь участников. Армен Пучинян в первой семерке.

Полуфинал состоится в марте, в финал пройдет тройка лучших участников, он пройдет в венском Konzerthouse.

Финальный тур состоится в апреле и будет транслироваться в прямом эфире по нескольким телеканалах, включая PBS USA.

В 2022 году три члена целевой программы «Старт» - пианисты Мери Шарбатян, Артур Григорян и Андрей Курбет выступят с Национальным филармоническим оркестром Армении. Будут исполнены сложнейшие произведения фортепианного наследия: Симфонию N1 П. Б. Чайковского, Симфонию N2 С. Прокофьева и фортепианные концерты Р. Шумана.