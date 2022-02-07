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Юный пианист Армен Пучинян на международном конкурсе удостоился второго приза

Юный пианист Армен Пучинян на международном конкурсе удостоился второго приза

Январь был отмечен победой участника программы развития талантов «Старт». Пианист Армен Пучинян с успехом участвовал в нескольких международных конкурсах.

Как передает «Арменпресс», юный пианист на Международном конкурсе имени Клары Шуман в Германии заслужил вторую премию. В конкурсе приняли участие около 379 пианистов из 34 стран мира. Их оценивало международное жюри, в составе которого были представители США, России, Италии, Великобритании и Китая.

Далее Армен Пучинян также принял участие в Глобальном телевизионном музыкальном конкурсе «CLASSICALIA», проводимом в Австрии. Конкурс состоит из 4-х этапов. Первые три проходят дистанционно, четвертый, заключительный этап пройдет на месте. В конкурсе приняли участие 286 пианистов, в полуфинал прошли лишь семь участников. Армен Пучинян в первой семерке.

Полуфинал состоится в марте, в финал пройдет тройка лучших участников, он пройдет в венском Konzerthouse.

Финальный тур состоится в апреле и будет транслироваться в прямом эфире по нескольким телеканалах, включая PBS USA.

В 2022 году три члена целевой программы «Старт» - пианисты Мери Шарбатян, Артур Григорян и Андрей Курбет выступят с Национальным филармоническим оркестром Армении. Будут исполнены сложнейшие произведения фортепианного наследия: Симфонию N1 П. Б. Чайковского, Симфонию N2 С. Прокофьева и фортепианные концерты Р. Шумана.


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