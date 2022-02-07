В Арцахе подтверждено 45 новых случаев заболевания COVID-19

В Арцахе за прошедший день проведено 142 теста, подтверждено 45 новых случаев заражения COVID-19. Среди инфицированных есть и дети.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Арцаха сообщает, что есть 1 летальный исход. В настоящее время стационарное лечение от коронавирусной болезни проходят 31 пациентов.

В 2022 году для лабораторного выявления COVID-19 в Арцахе обследовано 3 086 граждан, из которых у 506 оказался положительный результат. Есть 18 летальных исходов.

Министерство здравоохранения Республики Арцах вновь призывает следовать инструкциям, дабы избежать новых вспышек и перебороть коронавирусную инфекцию.