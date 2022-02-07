В Армении за прошедший день подтвержден 1 631 случай заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 7 февраля в Армении всего подтверждено 391 588 случаев заражения COVID-19, 352 985 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 097 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 28 951 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 4 803 тестов. Подтвержден 1 631 случай заболевания COVID-19, вылечились 2 349 заболевших, есть 11 летальных исходов.

Всего проведено 2 783 288 тестирований.