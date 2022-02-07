Завершился ознакомительный визит болгарской делегации в Армению

В январе в рамках программы «Винодел» («WineBizz»), запущенной Фондом «Enterprise Armenia», в Армению с ознакомительным визитом прибыли представители 4 болгарских малых и средних предприятий и 4 поставщиков бизнес услуг.

Как сообщили «Арменпресс» в Центре содействия инвестициям, в ходе ознакомительного визита болгарская делегация провела встречи в Фонде «Энтерпрайз Армения» (Центр поддержки инвестиций), в Торгово-промышленной палате РА. Болгарские гости ознакомились со сферами инвестиций и бизнеса Армении, с достижения в виноделии и с др.

Четырехдневная программа включала посещение ведущих виноделен, а также Музея истории вина Армении. Болгарские партнеры ознакомились с историей и с традициями армянского виноделия, и, конечно же, обменялись опытом в области виноделия, информацией о новейших технологиях, а также о тенденциях развития.

Ознакомительный визит завершился мероприятиями и встречами для установления делового сотрудничества. Участники достигли договоренностей о дальнейшем сотрудничестве.

В ближайшее время армянские виноделы посетят выставку «Vinaria - 2022», проводимую в Пловдиве, где смогут ознакомиться с болгарским винным рынком, а также достичь договоренностей по экспорту своей продукции в Евросоюз.