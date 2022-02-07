Пекин-2022: канадские хоккеистки отказались от матча с россиянками, требуя, чтобы соперницы были в масках
11:00, 7 Февраль, 2022
Женская сборная Канады по хоккею отказалась играть с командой России, потребовав, чтобы российские спортсменки были в масках.
Как передает «Арменпресс», матч между женской сборной Канады по хоккею и командой Олимпийского комитета России был перенесен на неопределенный срок. Канадцы в связи с пандемией требуют, чтобы россиянки участвовали в игре в защитных масках.
Встреча женских команд началась позднее, когда российские спортсменки надели маски.
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