Пекин-2022: канадские хоккеистки отказались от матча с россиянками, требуя, чтобы соперницы были в масках

Женская сборная Канады по хоккею отказалась играть с командой России, потребовав, чтобы российские спортсменки были в масках.

Как передает «Арменпресс», матч между женской сборной Канады по хоккею и командой Олимпийского комитета России был перенесен на неопределенный срок. Канадцы в связи с пандемией требуют, чтобы россиянки участвовали в игре в защитных масках.

Встреча женских команд началась позднее, когда российские спортсменки надели маски.