Пекин-2022: команда России по фигурному катанию - золотой призер Олимпийских игр

Команда России завоевала золотую медаль в командных соревнованиях по фигурному катанию. Как передает «Арменпресс», результаты фигуристок стали решающими в командных соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. Первое место с 178,92 балла заняла россиянка Камила Валиева. Второе - Каори Сакамото из Японии, третье - Мадлен Шизас из Канады.

В командном зачете команда Олимпийского комитета России набрала 74 очка и стала золотым призером Олимпийских игр. Такого же успеха россияне достигли на Играх в Сочи в 2014 году. Сборная США на втором месте, Япония завоевала бронзу.