“Новая книга” - 2/22: Агата Кристи, Джозефина Кокрейн, Илон Маск

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил три примечательных произведения по 3 категориям, изданных разными издательствами в 2022 году, и уже переданных на суд читателей.

Переводная литература

Агата Кристи: Смерть на Ниле

Роман Агаты Кристи «Смерть на Ниле» - один из известнейших мировых бестселлеров детективного жанра. Действие разворачивается на глазах известного сыщика Эркюля Пуаро, который вновь невольно попадает в эти события.

Беззаботное путешествие богачей по Египту омрачено убийством молодой, богатой и успешной Линнет Риджуэй, которая вместе с супругом проводит свой медовый месяц. Одно можно сказать наверняка, преступник - один из пассажиров корабля. Мудрый сыщик, используя методы своего психоанализа должен найти убийцу, которого никто не подозревает. Издательство: «Эдит Принт».

Детская литература

Джозефина Кокрейн: Пытливый ум найдет выход

Сегодня сложно представить, что раньше у людей не было водопровода в домах, они старались довольствоваться употреблением меньшего количества посуды. Мытье посуды было большой проблемой. Нужно было принести ведра с водой из реки или озера, или в лучшем случае из колодца... Эта книга знакомит самых маленьких читателей с Джозефиной Кокрейн, американской изобретательницей, создавшей посудомоечную машину. Издательство: «Антарес».

Документальная литература

Илон Маск: Когда все против тебя․Илон Маск о себе

В книге «Когда все против тебя. Илон Маск о себе» собраны интервью и выступления одного из самых известных людей мира Илона Маска.

Тематические разделы книги посвящены различным направлениям деятельности Илона Маска: SpaceX, колонизация Марса, Tesla Motors, распространение электромобилей, SolarCity и зеленая энергия. Кроме того, цитируются замечательные высказывания и идеи Маска о кадровой политике, работе и жизни в целом.

Книга является самым кратким и исчерпывающим армяноязычным источником, с помощью которого можно получить представление о пути, неудачах и успехах самого целеустремленного человека в мире, а также о его видении будущего. Перевела: Армине Казарян. Издательство: “Да Винчи”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.