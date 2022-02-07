Время в Ереване: 11:07:36,   7 Февраль

Перевал Варденяц труднопроходим для легковых автомобилей

Перевал Варденяц труднопроходим для легковых автомобилей

На автодорогах Сисиана, Ашоцка и на поворотах Степанавана по состоянию на утренние часы 7 февраля местами гололедица. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожный департамент.

Перевал Варденяц закрыт для всех видов автотранспорта с прицепами, труднопроходим для легковых автомобилей.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.


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