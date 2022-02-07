Перевал Варденяц труднопроходим для легковых автомобилей
09:44, 7 Февраль, 2022
На автодорогах Сисиана, Ашоцка и на поворотах Степанавана по состоянию на утренние часы 7 февраля местами гололедица. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожный департамент.
Перевал Варденяц закрыт для всех видов автотранспорта с прицепами, труднопроходим для легковых автомобилей.
Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.
Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.
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