Дополнительные силы американской армии уже начали прибывать в Польшу

Дополнительные силы американской армии будут расквартированы в юго-восточной части Польши недалеко от границы с Украиной, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

На днях Пентагон начал переброску в Восточную Европу дополнительных сил. В частности, в Польшу прибудут дополнительно 1,7 тысячи американских военных. Они уже начали прибывать в аэропорт Ясенка под Жешувом.

"Молниеносное прибытие войск США в Польшу дает лучший ответ на угрозы для восточного фланга НАТО и свидетельствует о серьезном отношении к союзническим обязательствам. Солдаты будут действовать в восточно-южной части нашей страны", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, написал Блащак в Twitter.

Представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в минувшую среду сказал, что США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. Он подчеркнул, что силы направляются в регион "не навсегда", "это реакция на текущую ситуацию, они (направляемые военные) не будут воевать на Украине". По его словам, отправка сил необходима для "оказания поддержки" союзникам в регионе.