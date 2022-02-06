На самом деле режим прекращения огня нарушили ВС Азербайджана. Опровержение МО Арцаха

Распространяемые азербайджанскими СМИ сведения, согласно которым подразделения Армии обороны Арцаха якобы открыли огонь по азербайджанскому населенному пункту Капанлу, являются ложными и не имеют никакого отношения к действительности

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве обороны Республики Арцах.

«На самом деле, на указанном участке режим прекращения огня был нарушен азербайджанскими вооруженными силами», - говорится в сообщении.

Оборонное ведомство Арцаха еще раз констатировало свою приверженность трехсторонним договоренностям о соблюдении режима прекращения огня и призвало Азербайджан воздержаться от подобных информационных интриг.