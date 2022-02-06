Высокий - "оранжевый" - уровень террористической опасности отменяется в Алма-Ате с 7 февраля в связи со стабилизацией ситуации в городе, сообщил городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

"Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает о стабилизации ситуации в городе Алматы. Согласно принятому руководителем штаба решению на территории мегаполиса с 00.00 часов 7 февраля текущего года (21.00 мск 6 февраля - ред.) отменяется действие высокого "оранжевого" уровня террористической опасности", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, говорится в распространенном пресс-релизе штаба.

В нем также говорится, что специальные и правоохранительные органы продолжат несение усиленного варианта службы.