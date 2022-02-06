В Армении потеплеет на 4-6 градусов, 10  февраля ожидаются осадки

На территории Армении днем 6-го февраля, с 7-9 февраля, днем 11-го февраля ожидается погода без осадков. Осадки ожидаются 10-го февраля в большинстве регионов, ночью 11-го февраля — в отдельных районах.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, ссылаясь на данные Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения, ветер юго-западный со скоростью 2-5 м/с. С 8-10 февраля в отдельных районах ожидается усиление ветра до 18-23 м/с.

Согласно источнику, температура воздуха днем с 7-9 февраля постепенно повысится на 4-6 градусов.

В Ереване днем 6-го февраля, 7-9 февраля и 11-го февраля ожидается погода без осадков. 10-го февраля ожидаются осадки.