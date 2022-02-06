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Тысячи ереванцев приняли участие в церемонии прощания с Артуром Григоряном

Тысячи ереванцев приняли участие в церемонии прощания с Артуром Григоряном

Тысячи ереванцев и гостей города приняли участие в церемонии прощания с композитором, народным артистом Республики Армения Артуром Григоряном.

Присутствующие проводили Артура Григоряна под его песни и  нескончаемые аплодисменты.

Как передает Арменпресс, церемония состоялась в концертном зале Арама Хачатуряна, а похороны состоятся в городском Пантеоне.

Народный артист Армении ушел из жизни 4 февраля, в больнице. Решением премьер-министра Армении создана правительственная комиссия по организации похорон Артура Григоряна под председательством министра ОНКС Ваграма Думаняна.


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