В Якутске женщина выжила после падения с восьмого этажа

Жительница Якутска осталась жива после падения с восьмого этажа, следователи проверяют обстоятельства произошедшего, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, пользователи соцсети распространили информацию о том, что в пятницу в Якутске женщина упала с восьмого этажа, она осталась жива и вызвала скорую помощь. Позже в сети появилось видео ее падения.

"Следственным отделом по городу Якутску СУСК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту падения женщины 1991 года рождения из окна восьмого этажа жилого дома, расположенного по улице Бестужева-Марлинского. В настоящее время женщина находится в реанимации. Следователи устанавливают все обстоятельства и причину произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством", - отметила Дворецкая.

В пресс-службе регионального министерства здравоохранения рассказали РИА Новости о том, что женщина находится в республиканской больнице №2 - Центре экстренной медицинской помощи с повреждением тазовых костей. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.