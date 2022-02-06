ДТП в Ереване на улице Давида Бека:  3 человека госпитализированы

6 февраля в 00:29 часов в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал о том, что на улице Давида Бека в Ереване, возле телебашни, произошло ДТП. Есть пострадавшие, необходима помощь спасателей

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда и спасательный отряд для проведения специальных работ Спасательной службы МЧС Республики Армения.

"Выяснилось, что на улице Давида Бека, возле ресторана "Семейный", столкнулись автомобили Opel Zafira (водитель А.Г.) и Mercedes-Benz C180 (водитель С.Ч.)", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, спасатели обесточили автомобили, перекрыли вентили газовых баллонов, пассажиров автомобиля Opel Zafira Дж.М., А.А. и Н.А. поднесли в машину скорой помощи. Их госпитализировали в Медицинский центр Эребуни.