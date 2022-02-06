На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги: закрыта дорога, ведущая от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к озеру Кари лич. Перевал Варденяц труднопроходим закрыт для грузовиков с прицепами, а для грузовиков – труднопроходим.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на дорогах села Цовагюх Гегаркуникской области и на автодорогах в Сюникской области местами гололедица.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения советует водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.