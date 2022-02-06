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На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги

На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги

На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги: закрыта дорога, ведущая от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к озеру Кари лич.  Перевал Варденяц труднопроходим закрыт для грузовиков с прицепами, а  для грузовиков – труднопроходим.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на дорогах села Цовагюх Гегаркуникской области и на автодорогах в Сюникской области местами гололедица.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения советует водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

 


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