COVID-19: в Армении подтверждено 2467 новых случаев, умерли 5 человек

По состоянию на 11:00 часов 6 февраля в Армении было подтверждено 389 957 случаев коронавирусной болезни, из которых 350 636 случаев выздоровления, 8086 случаев со смертельным исходом.

Фактическое лечение коронавирусной болезни получает 29 681 пациент.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Армения

За сутки было проведено 6640 тестов, по результатам которых подтверждено 2467 новых случаев коронавирусной болезни. Зарегистрировано 2280 случаев выздоровления, 5 случаев смерти.

Общее число тестирований достигло 2 млн 778 тыс. 485.