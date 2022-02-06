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Бывший генсек ОЧЭС предупреждает о культурном фашизме Баку на оккупированных территориях Арцаха

Бывший генсек ОЧЭС предупреждает о культурном фашизме Баку на оккупированных территориях Арцаха

Первый посол Греции в Армении, бывший генеральный секретарь Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Леонидас Хрисантопулос  выступил с заявлением об угрозах армянскому культурному наследию, отметив, что создание Азербайджаном рабочей группы по уничтожению армянского присутствия в армянских же храмах, находящихся на оккупированных Арцахом территориях, является культурным фашизмом.

Как передает Арменпресс, посольство Армении в Греции представило армянский перевод заявления на своей странице в Facebook. 

  Леонидас Хрисантопулос отметил в  своем заявлении:

«Создание Азербайджаном рабочей группы с целью уничтожения армянского присутствия в армянских храмах на территориях Арцаха, оккупированных в результате недавней войны, развязанной со стороны Баку, является культурным фашизмом.

Под предлогом принадлежности христианских храмов кавказским албанцам, эта группа должна принимать решение об устранении армянского присутствия в храмах.

Албанская церковь на Кавказе была автономной церковью, созданной в пятом веке, но была такой недолго и в 705 году была подчинена Армянской Апостольской церкви. Албанский алфавит был создан Месропом Маштоцем: он создал армянский алфавит еще в 405 году, а позже создал и албанский алфавит. Следовательно, невозможно, чтобы Армянская церковь могла использовать албанские храмы в своих интересах.

Цель Баку - совершить культурный геноцид, и за это он должен быть осужден».


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