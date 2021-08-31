Анонс мероприятий на 6 февраля
17:45, Февраль 05, 2022
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- 17:45 Анонс мероприятий на 6 февраля
- 17:35 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-02-22
- 17:33 Азиатские индексы - 05-02-22
- 17:00 Джонсон и Макрон считают дипломатическое решение ситуации в Украине приоритетом
- 16:40 Эрдоган и его супруга заразились коронавирусом штамма omikron
- 16:26 Лукашенко сказал, когда он уйдет с поста президента
- 16:14 Представитель бюро АРФД уверяет, что Арцах был и останется в центре их постоянного внимания
- 16:04 Со смертью Артура Григоряна армянская культура и музыка понесли большую утрату. Спикер НС Арцаха
- 15:50 В Шираке первичные звенья охраны здоровья работают в перенапряженном режиме
- 15:16 Американские военные прибыли в Польшу
- 15:08 Полицейского обвиняют в применении насилия в отношении водителя на трассе Степанаван-Ташир
- 14:50 В Армении похолодает
- 14:42 На станциях ереванского метро звучит музыка Артура Григоряна
- 14:22 В Грузии за сутки зафиксировано более 23 тысяч новых случаев Covid-19
- 14:02 На заводе Tesla вспыхнул пожар
- 13:59 Стартовала официальная церемония, посвященная 131-й годовщине АРФ Дашнакцутюн
- 13:35 COVID-19:в России за сутки госпитализированы 18 тысяч 32 человека
- 13:33 Норвежская спортсменка завоевала первую олимпийскую медаль в Пекине
- 13:11 ОБСЕ планирует направить большую группу наблюдателей на выборы в Венгрии
- 13:05 Конгрессмен США призвал Азербайджан немедленно освободить армянских пленных
- 12:34 Первая группа военных США прибудет в Польшу 5 февраля. Reuters
- 12:28 Артур Григорян будет похоронен в городском пантеоне Еревана
- 12:26 Британия направит в феврале дополнительные силы в Эстонию
- 11:56 Стрельба в Степанакерте: подвергнут приводу гражданин - в тяжелом эмоциональномсостоянии
- 11:45 Токаев пригласил президента Китая посетить Казахстан с государственным визитом
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