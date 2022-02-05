Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-02-22

ЕРЕВАН, 5 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 5 февраля, курс доллара США не изменился и снова составил 481.63 драм. Курс евро не изменился и снова составил 552.19 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 6.34 драм. Курс британского фунта не изменился и снова составил 653.52 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота не изменилась и снова составила 27759.53 драм. Цена серебра не изменилась и снова составила 346.24 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 15887.37 драм.