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Джонсон и Макрон считают дипломатическое решение ситуации в Украине приоритетом

Джонсон и Макрон считают дипломатическое решение ситуации в Украине приоритетом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, чтобы обсудить напряженную ситуацию в Украине. 

Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, распространенном аппаратом премьер-министра Великобритании.

 «Лидеры проинформировали друг друга о переговорах с международными партнерами, имея в виду визит премьер-министра в Киев на этой неделе. Они согласились, что поиск дипломатического решения нынешнего кризиса должен оставаться приоритетом», — говорится в заявлении.

Они подчеркнули, что две страны продолжат совместную работу по разработке санкций в случае нападения России на Украину. 

В ходе телефонного разговора Макрон и Джонсон обсудили вопросы, связанные с укреплением двусторонних связей и необходимостью обеспечения единства членов НАТО.


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