Эрдоган и его супруга заразились коронавирусом штамма omikron

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он и его супруга Эмине Эрдоган заразились коронавирусом.

Как сообщает Арменпресс, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Сегодня мой и тест моей жены на коронавирус оказался положительным из-за наличия легких симптомов», — написал Эрдоган, отметив, что они заражены omikron-штаммом вируса.

Президент Турции также заявил, что продолжает работать удаленно из дома.