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Эрдоган и его супруга заразились коронавирусом штамма omikron

Эрдоган и его супруга заразились коронавирусом штамма omikron

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он и его супруга Эмине Эрдоган заразились коронавирусом. 

Как сообщает Арменпресс, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

 «Сегодня мой и тест моей жены на коронавирус оказался положительным из-за наличия легких симптомов», — написал Эрдоган, отметив, что они заражены omikron-штаммом вируса.

Президент Турции также заявил, что продолжает работать удаленно из дома.


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