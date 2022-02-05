Эрдоган и его супруга заразились коронавирусом штамма omikron
16:40, 5 Февраль, 2022
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он и его супруга Эмине Эрдоган заразились коронавирусом.
Как сообщает Арменпресс, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
«Сегодня мой и тест моей жены на коронавирус оказался положительным из-за наличия легких симптомов», — написал Эрдоган, отметив, что они заражены omikron-штаммом вируса.
Президент Турции также заявил, что продолжает работать удаленно из дома.
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