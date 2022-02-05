Лукашенко сказал, когда он уйдет с поста президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву, что готов уйти в отставку, если ситуация в стране улучшится.

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

Лукашенко задали вопрос, сколько еще он намерен возглавлять государство. Президент подчеркнул, что "всегда будет" в случае начала войны или возникновения ситуации, похожей на ту, которая сложилась после президентских выборов 2020 года.

"Поверьте, я президент не потому, что я очень хочу быть президентом. Не дай бог тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от многих обстоятельств", — заявил белорусский лидер.

При этом Лукашенко подчеркнул, что, если обстановка в стране нормализуется, то там определятся с преемником. Однако, по словам лидера государства, журналисты уже сейчас строят гипотезы по поводу того, кто может возглавить Белоруссию дальше.

"Я сейчас понимаю, насколько он был зависим не только от обстоятельств, а от тех людей, которые его окружали, его поддерживали. <...> Ты просто повязан всем тем, своей страной, которую ты создавал своими руками", — сказал Лукашенко.