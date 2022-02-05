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Со смертью Артура Григоряна армянская культура и музыка понесли большую утрату. Спикер НС Арцаха

Со смертью Артура Григоряна армянская культура и музыка понесли большую утрату. Спикер НС Арцаха

Председатель НС Артур Товмасян направил письмо с соболезнованиями в связи с кончиной известного армянского композитора, композитора Артура Григоряна. Артур Товмасян подчеркивает, что со смертью Артура Григоряна армянская культура и музыка понесли большую утрату.

 «Мы с прискорбием узнали о безвременной кончине известного армянского композитора, композитора, народного артиста Республики Армения, талантливого музыканта Артура Григоряна. С его смертью армянская культура и музыка понесли большую утрату. Его заслуги и вклад в развитие армянской музыки бесспорны и неоценимы.  Композитор с арцахскимикорнями, всегда был рядом с Арцахом, жил и дышал Арцахом, его болью и горем. Среди написанных им песен есть и посвященные Арцаху, и это настоящие шедевры.

От именидепутатов парламента Арцахаи своего лично, выражаем глубочайшие соболезнования, поддержку семье, родным и поклонникам Артура Григоряна, разделяем скорбь утраты. Его имя будет вписано золотыми буквами в историю армянской культуры и музыки», - как сообщает Арменпресс, говорится в письме. 

Композитор, народный артист РА Артур Григорян скончался после продолжительной болезни.


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