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В Шираке первичные звенья охраны здоровья работают в перенапряженном режиме

В Шираке первичные звенья охраны здоровья работают в перенапряженном режиме

В Ширакской области в последние дни наблюдается как рост случаев заражения штаммом omikron, так и характерных для сезона респираторных заболеваний

Как передает Арменпресс, несмотря на то, что на данный момент в области Covid-отделения пока не действуют, тем не менее, очень загружены звенья первичной охраны здоровья. Вирус нацелен в основном на хронических больных и детей.

 «На данный момент говорить о четких цифрах невозможно, поскольку большинство больных с симптомами, присущими гриппу и ОРВИ, получают лечение в домашних условиях, часто не обращаясь к врачу. Ситуация контролируемая, но напряженная",-в беседе с Арменпресс сказала исполняющая обязанности начальника управления здравоохранения Ширакской областной администрации Лейли Асланян

 

Арменуи Мхоян


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