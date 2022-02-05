В Шираке первичные звенья охраны здоровья работают в перенапряженном режиме

В Ширакской области в последние дни наблюдается как рост случаев заражения штаммом omikron, так и характерных для сезона респираторных заболеваний

Как передает Арменпресс, несмотря на то, что на данный момент в области Covid-отделения пока не действуют, тем не менее, очень загружены звенья первичной охраны здоровья. Вирус нацелен в основном на хронических больных и детей.

«На данный момент говорить о четких цифрах невозможно, поскольку большинство больных с симптомами, присущими гриппу и ОРВИ, получают лечение в домашних условиях, часто не обращаясь к врачу. Ситуация контролируемая, но напряженная",-в беседе с Арменпресс сказала исполняющая обязанности начальника управления здравоохранения Ширакской областной администрации Лейли Асланян

Арменуи Мхоян