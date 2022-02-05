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Полицейского обвиняют в применении насилия в отношении водителя на трассе Степанаван-Ташир

Полицейского обвиняют в применении насилия в отношении водителя на трассе Степанаван-Ташир

Согласно рапорту на имя Генерального прокурора РА,  В. М. сообщил о том, что трое сотрудников Степанаванского отдела полиции отвезли его на участок автодороги Степанаван-Ташир, применили насильственные действия, угрожали выстрелом в ногу и доставили в отделение милиции.

Как сообщили Арменпресс в Генпрокуратуре, отчет направлен в Антикоррупционный комитет РА с указанием подготовить материалы, где  18 ноября было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.2 ст. 309 Уголовно-процессуального кодекса РА. 

В целях обеспечения оперативности, полноты и универсальности экспертизы 15 декабря 2021 года прокурор, ведущий дело, поручил следователю, в том числе,  обсудить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении соответствующих сотрудников Полиции РА, оценив необходимые фактические данные, полученные в результате следственного и судебного производства.

В ходе предварительного расследования получены доказательства того, что 29 октября 2021 г.  около 4:40 часов  утра в начале трассы Степанаван-Ташир в Лорийской области трое сотрудников степанаванского отдела полиции, в том числе заместитель начальника отдела, остановили автомобиль, которым управлял Д. С., и потребовалиВ. К. выйти из машины. После этого заместитель начальника управления разозлился, когда его спросили о предмете в машине, чтобы  наказать за то, что якобы с  ними говорят неположенным тоном, он дважды  нанес кулаком удары по левой стороне головы В.К., умышленно причинив последнему сильную физическую боль.

 3 февраля2022г. следователь, ведущий производство, вынес постановление в отношении заместителя начальника Степанаванского отдела Полиции РА С. В. о привлечении его в качестве обвиняемого по ч. 1 ст. 309.1 (пытки) УК РА.

Учитывая, что предварительное следствие по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 309.1 УК РА, осуществляется следователями СНБ РА, дальнейшее предварительное расследование уголовного дела возложено на Следственное управление СНБ РА. Дальнейшее расследование также оценит действия других должностных лиц, фигурирующих в деле.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.

 


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