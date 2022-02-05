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На станциях ереванского метро звучит музыка Артура Григоряна

На станциях ереванского метро звучит музыка Артура Григоряна

На всех станциях Ереванского метрополитена имени Карена Демирчяна звучат произведения народного артиста РА, композитора, художественного руководителя Государственного театра песни Армении Артура Григоряна.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Ереванского метрополитена.

«Соболезнуем членам семьи, родным, друзьям, коллегам маэстро и поклонникам его искусства»,-говорится в сообщении

После продолжительной болезни скончался композитор, народный артист Армении Артур Григорян. Панихида состоится 5 февраля в концертном зале Арама Хачатуряна с 17: 00-20:00 часов.


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