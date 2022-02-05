На станциях ереванского метро звучит музыка Артура Григоряна
14:42, 5 Февраль, 2022
На всех станциях Ереванского метрополитена имени Карена Демирчяна звучат произведения народного артиста РА, композитора, художественного руководителя Государственного театра песни Армении Артура Григоряна.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Ереванского метрополитена.
«Соболезнуем членам семьи, родным, друзьям, коллегам маэстро и поклонникам его искусства»,-говорится в сообщении
После продолжительной болезни скончался композитор, народный артист Армении Артур Григорян. Панихида состоится 5 февраля в концертном зале Арама Хачатуряна с 17: 00-20:00 часов.
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