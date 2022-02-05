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В Грузии за сутки зафиксировано более 23 тысяч новых случаев Covid-19

В Грузии за сутки зафиксировано более 23 тысяч новых случаев Covid-19

В Грузии по состоянию на 5 февраля зарегистрировано 23 134 новых случая заражения коронавирусом.

Как передает Арменпресс, ссылаясь на заявление правительства Грузии stopcov.ge, общее количество случаев в стране составляет 1 млн 295 тысяч 505 человек.

В Грузии за последние 24 часа от коронавируса излечились еще 17 594 пациента. В общей сложности в стране инфекцию преодолели 1 млн 71 тыс. 560 человек. В целом по  стране от вируса скончались еще 33 человека, всего-15 174 человека.


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