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На заводе Tesla вспыхнул пожар

На заводе Tesla вспыхнул пожар

На заводе компании Tesla в городе Фримонт, штат Калифорния, произошел пожар.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Пожарным удалось потушить пожар на территории компании по производству электромобилей, информации о пострадавших нет.

Изучается причина возгорания пожара.


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