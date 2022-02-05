На заводе Tesla вспыхнул пожар
На заводе компании Tesla в городе Фримонт, штат Калифорния, произошел пожар.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.
Пожарным удалось потушить пожар на территории компании по производству электромобилей, информации о пострадавших нет.
Изучается причина возгорания пожара.
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