На заводе Tesla вспыхнул пожар

На заводе компании Tesla в городе Фримонт, штат Калифорния, произошел пожар.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Пожарным удалось потушить пожар на территории компании по производству электромобилей, информации о пострадавших нет.

Изучается причина возгорания пожара.