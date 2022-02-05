Норвежская спортсменка завоевала первую олимпийскую медаль в Пекине

Норвежская спортсменка завоевала первую медаль на XXIV Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Как передает Арменпресс, первую золотую медаль зимних Олимпийских игр завоевала лыжница сборной Норвегии Тереза Йохауг, выступившая в скиатлоне на дистанции 7,5 км + 7,5 км.

Второй стала Наталья Непряева, представляющая команду Олимпийского комитета России, а замыкает тройку Тереза Штадлобер из Австралии.

XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля. Всего на зимних Олимпийских играх у Армении будет 6 представителей, из них 4 лыжники: Микаэл Микаелян, Катя Галстян, Ангелина Мурадян и горнолыжник Арутюн Арутюнян.

Кстати, последний пока не может уехать из-за положительного результата теста на коронавирус.

Старт Арутюняна на зимней Олимпиаде – 13 февраля. Пекин-2022—это его первые Олимпийские игры.

Представители Армении на XXIVЗимних Олимпийских играх начнут борьбу 6 февраля. В этот день Микаэл Микаелян примет участие в скиатлоне на 15 км в классическом стиле и 15 км вольным стилем.

8 февраля Катя Галстян соревнуется в спринте, а 10 февраля Галстян и Ангелина Мурадян соревнуются в гонках в классическом стиле на 10 км.

Для Микаела Микаеляна день соревнований в классическом забеге на 15 км - 15 февраля.

Другие представители Армении на зимних Олимпийских играх—фигуристы Тина Карапетян—Саймон Прулкс-Сенекал стартуют 12 февраля.