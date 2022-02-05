COVID-19:в России за сутки госпитализированы 18 тысяч 32 человека

За последние сутки в больницы России госпитализировано 18 тысяч 32 человека, инфицированных COVID-19, число новых случаев заражения превысило 177 тысяч.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Количество госпитализаций за последние сутки увеличилось на 1,3% по сравнению с предыдущим днем.

Рост показателяотмечен в 41 регионе, снижение – также в 41. Штамм omikron зарегистрирован в 84 регионах.