COVID-19:в России за сутки госпитализированы 18 тысяч 32 человека
13:35, 5 Февраль, 2022
За последние сутки в больницы России госпитализировано 18 тысяч 32 человека, инфицированных COVID-19, число новых случаев заражения превысило 177 тысяч.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.
Количество госпитализаций за последние сутки увеличилось на 1,3% по сравнению с предыдущим днем.
Рост показателяотмечен в 41 регионе, снижение – также в 41. Штамм omikron зарегистрирован в 84 регионах.
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